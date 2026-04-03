سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 03-04-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، والتي جاءت بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليصل بهذا الصعود إلى الاصطدام بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أوقف تلك السلسلة من المكاسب على المدى اللحظي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة.