سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 03-04-2026

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي ومهاجمة مستوى المقاومة المحوري والقريب 1.3940، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم تعزز من صعود الزوج على المدى القريب.