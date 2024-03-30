شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 20 .. ريهام حجاج تقع فى فخ عصام السقا وتوقع على الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع طارق، عصام السقا، خلال أحداث الحلقة العشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، أن يستدرج صدفة لمنزله، وأقنعها بأنها يجب أن توقع على بعض الأوراق الخاصة بقضيتها بالمدرسة القديمة، وبعد عدة محاولات وافقت صدفة، وبالفعل قامت بالتوقيع، وبمجرد أن انتهت ظهر طارق على حقيقته وأخبرها أنها كانت مليارديرة منذ لحظة والآن أصبحت شحاذة.

وتوالت الأحداث خلال الحلقة العشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، حيث ذهب مصباح، عمرو صحصاح، لمقابلة جلال، رشدي الشامي، وقام رشدي الشامي بتهديده حتي يعيد النقود الذي سرقها من منزل صدفة- ريهام حجاج، وفي البداية ينكر مصباح ولكن بسبب ضغط جلال عليه يعترف ويتصل بوالدته يبلغها أن أحداً سيأتي لإستلام حقيبة النقود الذي تركها عندها، ولكنها تخبره أن الشرطة أتت وأخذت الحقيبة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.