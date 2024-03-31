شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تكشف عن أكثر الشخصيات الأقرب لها من قائمة أعمالها التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة ريهام حجاج أكثر من 30 شخصية عبر مسيرتها الفنية من خلال 30 عملاً فنيًا ما بين السينما والتليفزيون، فقدمت لنا الفتاة الصعيدية والمتمردة والشريرة والطيبة والساذجة والمدعية، ولكن ما أكثر شخصية شعرت بأنها الأقرب لها ضمن قائمة المسلسلات التليفزيونية التي قدمتها؟ وما الشخصية التي تحلم بتجسيدها؟.

تقول ريهام حجاج عبر حوار لها باليوم السابع: شخصية "صدفة" هذا العام، وشخصية "يارا " في مسلسل "يوتيرن"، من أكثر الشخصيات التي أحبها وقريبة مني، أما بخصوص الشخصية التي أتمني تجسيدها فأنا حتي الآن شاركت في أكثر من 30 عملاً فنيًا وقدمت من خلالهم 30 شخصية ودائما كنت أراهن علي النص المحترم وقبل البطولة كان يعرض علي حوالي 7 سيناريوهات مثلا لكني اختار منهم اثنين فقط، والحمد لله أنا محظوظة لأني قدمت الفتاة الصعيدية مثلا في مسلسل " يونس ولد فضة "، وقدمت الكوميدي في " بنات سوبر مان"، وقدمت الشر مثلا في "سجن النساء" وفي "نصيب وقسمتك".



النجمة ريهام حجاج تقدم شخصية صدفة

وأضافت ريهام حجاج: أما في السينما فقد قدمت الكوميدي في "رغدة متوحشة" وفي "يوم مالوش لازمة"، وقدمت شخصية الفتاة المحجبة المدعية في فيلم "مولانا"، والحمد لله تنوعت في كل الشخصيات التي قدمتها، ولذلك لا يوجد شخصية محددة في خيالي حاليا لكني بعد صدفة سوف أفكر كثيرًا فيما سأقدمه، وبالمناسبة كل هذه الشخصيات المتنوعة التي قدمتها تتعبني في التفكير في اختيار شخصية جديدة، والفن دائمًا أفقه واسعة ومؤكد سأجد المختلف والجديد.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسًا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.



ريهام حجاج في مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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