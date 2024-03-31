انتصار تتحدث عن صعوبة مشاركتها في 3 أعمال رمضانية.. وهذا موقفها من الظهور بدون مكياج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت الفنانة انتصار الأنظار إليها في الموسم الرمضاني الجاري، بعد مشاركتها في ثلاثة أعمال هي “أشغال شقة”، “أعلى نسبة مشاهدة”، “المعلم”.

وكشفت انتصار في تصريحات صحفية عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير الأعمال الثلاثة، بالإضافة إلى حديثها عن النجوم الذين شاركتهم اعمالهم، وردها على تعليقات الجمهور على ظهورها من دون ميكياج.

وقالت انتصار: لحد دلوقتي مش مستوعبة تفاعل الجمهور مع أعمالي في رمضان، وسعيدة إني بحصد نتيجة تعبي، لأن المشاركة في ثلاثة مسلسلات بموسم واحد أمر مرهق للغاية”.

وتابعت: “دور أم صابرين وش السعد عليا، فبالرغم من ظهوري ضيف شرف في أشغال شقة وانتهاء عرض المسلسل، إلا أنني نلت عنه الكثير من الإشادات، وهشام ماجد هو أول شخص هنأني بنجاحي، لأننا خلال التصوير قال لي بأن هذا الدور سيصبح علامة من علامات رمضان”.

وتحدثت انتصار عن مشاركتها في “أعلى نسبة مشاهدة”، قائلة: “واحد من أهم الأعمال التي قدمتها في مشواري الفني، واحتاج مني لتحضيرات كثيرة وكان مرهقًا للغاية بسبب احتوائه على العديد من المشاعر والانفعالات”.

وأضافت: “سلمى أبو ضيف وليلى زاهر وفرح يوسف فاجأنني، لأنهن قدمن أدوارهن على أكمل وجه، وأتوقع لهن مزيدًا من النجاحات في الفترة المقبلة”.

وأشارت خلال حديثها إلى أنها استمتعت بالمشاركة في مسلسل “المعلم”، نظرًا لأنه مختلف عن أشغال شقة وأعلى نسبة مشاهدة، وبالتالي كانت هناك فرصة كبيرة لظهورها في رمضان هذا العام بشخصيات متنوعة.

أما عن ظهورها من دون مكياج في “أشغال شقة” و”أعلى نسبة مشاهدة”، قالت انتصار: هذا المر لا يشغلني، وشاركت في عدة أعمال من قبل من دون مكياج، وأنا ما يهمني هو تقديم دوري بشكل واقعي وحقيقي”.