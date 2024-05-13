الجيش الأميركي أعلن تدمير طائرة مُسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"

أعلن الجيش الأميركي، "تدمير طائرة مُسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية".

واوضحت القيادة المركزية الأميركية، في تصريح، إنه "في حوالي الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 12 أيار، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

واشارت الى انه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأميركية، تدمير ثلاث طائرات مُسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر، وأخرى في خليج عدن، مؤكدةً "عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".