شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز لفاطمة مصطفى عن حسن الصباح: لم ولن أقدم شخصية مثلها بمسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم عبد العزيز أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 90.90 عن فخره بالتواجد بعمل مهم مثل الحشاشين قائلاً: أنا محظوظ بالتواجد في عمل كبير بهذا الحجم، توافرت فيه كل عوامل النجاح ليخرج بتلك الصورة الضخمة.

وأضاف كريم عبد العزيز عن شخصية حسن الصباح: "بكل تأكيد مش هعمل شخصية زي حسن الصباح تاني في مشوارى الفني، لأنى لو عملت كبيرى هعمل زعيم عصابة ولكن مش ها اعمل دور بهذا الشكل".

يذاع برنامج الراديو بيضحك كل أحد خلال شهر رمضان، واستضاف مؤخرًا أبطال مسلسل مسار إجباري عصام عمر وأحمد داش، وقبلها الفنان أحمد العوضى.

ويُعرض مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويُعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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