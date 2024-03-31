شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 6.. جودر على جزيرة مهجورة وأشقاؤه يصرفون على مبارزة الديوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف أشقاء جودر كل ما يملكون فى مبارزة الديوك وخسروا كل أموالهم، ولم يتبق لهم شيئاً، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر.

ومازال جودر على الجزيرة المهجورة يعانى لوحده ويحاول استكشافها ولكن لا يوجد أحد عليها ويحاول التأقلم، وتعب والده عمر حزننا عليه وبكاء والدته فاطمة وحزن حبيبته شروق لانهم لا يعلمون شيئاً عنه.

ويحلم جودر بعبد الله الحطاب ويسأله لماذا حدث له ذلك وماذا يفعل ولماذا تركه يرى الموت بعينه ليرد عليه: "حكمة ربنا وتجربة البحر مكان آمن له"، ولما استيقظ قال جودر لنفسه: "لازم تلاقى مخرج من الجزيرة بدل ما الأيام بتعدى وأنت هنا لوحدك".

وتدعى له والدته فاطمة وفاء عامر وحبيبته شروق جيهان الشماشرجى لحميته من كل أذى، وتحاول شواهى نور البحث عنه فى كل مكان فى بلورتها السحرية.

وبدأ جودر رحلته البحرية من أجل التجارة، و صعد على المركب مع الملاح سعدون، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر.

وقد اتفق سعدون مع شومان- أحمد كشك على قتل جودر خلال الرحلة البحرية، و ضرب سعدون جودر على راسه و كتفه و القاه أسفل المركب، وجاءت شواهى - نور على المركب لتأخذ جودر لكن سعدون منعها لانه يريد قتله لتعبر عن غضبها العارم لانها تريد أخذ جودر و تقتل سعدون و تشعل النيران فى المركب.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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