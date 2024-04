شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 21.. فلاش باك يكشف تحريض أحمد فؤاد سليم على القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع مشهد فلاش باك قبل بداية أحداث الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، لقاء بين الحاج محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم" الذى يأمر فاروق "أحمد رزق" بالتحريض على قتل أحد الأشخاص من أجل إبعاد خطر ما عنهم، ولكن فاروق يقترح على عمه أن يتم إبعاده دون قتله ولكن يصر محمود على قراره بقتل الشخص".

ويستمر الفلاش بك حيث تتم إعادة مشهد ليلة قتل محمود الرفاعى، والتى حرض فيها فيه عبد الحميد "سيد رجب" الخادمة نسمة "حنان فكرى" على قتل أخيه وتوريط ياسين "أمير كرارة" فيها، حيث تقتله نسمة، محمود، وتأخذ مفتاح خزنة الدولارات وتفر هاربة تذهب نسمة إلى غرفة عبد الحميد وتخبره بأن أعصابها تعبانة وعبد الحميد يقترح عليها ترك الشغل نهائيًا وأنه سيتخلص من فاروق ويتزوجها.

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعى تورط ياسين "أمير كرارة" في قصة جديدة ولكن هذه المرة بالصعيد، حيث يحضر اتفاق على تسليم وتسلم قطع آثار بين الريس مهدى "حمدى هيكل" الذى يجلس عنده في منزله، والمعلم بساطى "على الشامل" حيث يطلب الأخير تواجد ياسين لرؤية وتصوير الآثار في المقبرة قبل العملية.

يرفض الريس مهدى طلب بساطى على دخول ياسين في العملية، إلا أن الأخير يوافق ويصر على أن يذهب، وبالفعل ينزل المقبرة ويصور الأثار بداخلها ولكن ما حدث أن البساطى يتحفظ على ياسين إلى حين إتمام العملية، ويذهب بساطى إلى المهدى ويقرر أن يبيع له بضغف السعر ومقدم، وإذا لم يتمم البيع سيتم إلغاء العملية وسيدفن ياسين داخر المقبرة، ليرفض المهدى طلبه ويقرر البساطى التخلص من ياسين ويرفع عليه السلاح في نهاية الحلقة.

وخلال الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعى ذهب يحيى "تامر نبيل" إلى أخته جمالات "رحاب الجمل" للتأكد من بعض الأمور خاصة بعدما بدأ يشك ويكتشف أمورا خفية عند فاروق "أحمد رزق"، وأخبرته جمالات بكل شىء وتكشف له حقيقة ابن عمه فاروق وكل ما قام به ضد أخيهما ياسين "أمير كرارة" حيث كشف له أن عمه الحاج عبد الحميد "سيد رجب" وراء قتل والده، وأكدت له أيضاً أن فاروق السبب وراء قتل عمه عبد الحميد وحاول توريط ياسين فى كل التهم ليصاب يحيى بصدمة.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

