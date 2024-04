شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23 على قناة ON و ON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 23، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

سيطرت حالة من الاستسلام والانهزامية على ياسين "أمير كرارة" خلال أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل بيت الرفاعى، بسبب كل الظروف التي واجهها وجاءت كلها ضده، وتحاول جمالات "رحاب الجمل" أن تهون عليه، إلا أن ياسين يفكر بشكل كبير في الهروب تماماَ من مصر والسفر إلى أوروبا حيث يريد أن يعيش في جو هادئ وبدون ظلم.

وطلب ياسين من سعيد تجهيز باسبور مزور حتى يستطيع السفر به إلى أوروبا، ويخبر جمالات وسامية بذلك، إلا أن الأخيرة تشعر بالغضب والحزن لأن ياسين سيتركها رغم حبها له كما تشعر بالغيرة بسبب سفره إلى أوروبا للاستقرار في أوروبا بجانب ابنته وطليقته هند "إيناس كامل" حيث تخشى سامية أن يعود ياسين لطليقته مرة أخرى.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

