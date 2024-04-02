شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. ابنة شريف منير تنصدم فى والدها بسبب معاكسة صديقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين، بطولة النجم شريف منير والنجمة رانيا يوسف، بأدهم أباظة وهو يحاول اكتشاف نفسه بعد انفصاله من ياسمين، ولا يأتي على باله أولاده، ويبدأ يعيش لحظات حياته بعيدا عن أولاده.

وقرر شريف منير البعد من أولاده وزوجته، والتقرب إلى أصحابه، وعيش حياته معهم، في الخروج والسهر، ويحاول التعرف على فتاة، ويتفاجئ بأنها صديقة ابنته ريم، وأجرت اتصالا بها سلمي صديقته، تخبرها بمعاكسة والدها لها في إحدى الكافيهات.



وتحاول ياسمين بأن تقنع ريم بأن والدها لا يجرؤ على معاكسة فتاة، ولم يقم بمعاكسة فتاة في شبابه.



شريف منير يدخل في سباق الموتوسيكل، ويتفق مع أصدقائه بتحديد موعد لسباق درجات نارية.

يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والإعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.