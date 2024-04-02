شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 8.. دياب يستقبل سيرين خاص وجدتها فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل مليحة العديد من الأحداث، وكانت البداية من ذهاب مليحة (سيرين خاص) وجدتها ألطاف (ديانا رحمة) إلى منزل أدهم (دياب)، للاطمئنان عليه وشكره على مساعدة جدها عند المعبر، ويكون في استقبالهما أدهم وعائلته.

وكانت شهدت الحلقة حديث أدهم (دياب) مع على (أمير المصري) ومحاولة نصحه بتحسين طريقته مع ابنة خاله فريدة (مروة أنور)، خاصة بعد خطبتهما رسميا، ليفاجئه بتفكيره في الهجرة بسبب صعوبة المعيشة، وقلة دخله، ولكن أدهم ينهاه عن التفكير في ذلك.

مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.







