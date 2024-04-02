شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حالة خاصة يتصدر التريندات بعد 3 أشهر من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل حالة خاصة تريندات جوجل من جديد بعد 3 أشهر من عرضه، حيث طرح في 3 يناير الماضى، وحاز العمل على إعجاب الكثيرين من مصر والوطن العربى، بسبب قصته المختلفة.

حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

حالة خاصة من أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



حالة خاصة



حالة خاصة



حالة خاصة



حالة خاصة