شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: لست خائفة على الدراما المصرية ولهجتنا لها الحب والتواجد فى كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير ”الخليج 365”، ورئيس المحتوي الدرامي فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على سؤال الإعلامى أحمد شوبير: "خايفة على الدراما المصرية؟"، قائلة: "بكل وضوح وصراحة الرهان دائما على قوتك البشرية.. والعنصر البشرى وحتى كل اللى بيحصل من حوالينا فى كل مكان وهناك تباهى بالفنان المصرى.. واللهجة المصرية لها الحب والتواجد وهى اللى ادتنا الثقل السياسى والاجتماعى فى الدول العربية".

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "الوش التانى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على راديو أون سبورت FM 93.7: "الدراما المصرية هتفضل موجودة واحنا أصل الدراما.. مصر كبيرة أوى ومتنوعة أوى وفيه مواهب فى كل مكان.. ممكن فيه كبوات.. واحنا حاليا نستعيد عافية الدراما المصرية وعندنا الإصرار والنجوم القوية".



وتابعت الكاتبة الصحفية علا الشافعى: "لست قلقانة على الدراما المصرية.. وهناك تحديات تواجه الدراما والإعلام والصحافة.. والوسائل الإعلامية تكمل بعضها البعض والذكاء الإصطناعى لن يحمو الوظائف وسوف يوظف بشكل أو أخر ومن عمله هو البشر".