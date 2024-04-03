"أنا لم أخونها وصحبتي كانت بتسخنها عليا".. مسلم يكشف مفاجأة عن طلاقه من ميكا البغدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب معتز عباس:

كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن كواليس العلاقة مع زوجته السابقة ميكا البغدادي قبل الطلاق.

ووجهت الإعلامية "أميرة بدر" سؤال إلى "مسلم" ضيف برنامج "أسرار"، المذاع عبر فضائية "النهار" قائلة: "هل أنت خنت طليقتك؟"، ليجيب، مسلم: "ده مش حقيقي وهي قالت كده غيره عليا، أي واحدة هتعمل كده هتطلع اللي قدامها وحش عشان بس كل الناس تتعاطف معاها، المشكلة إنها اهتمت بموضوع تبقى تريند، وماهتمتش أنها تظلم حد وهي ظلمتني في ده بس، وانا مظلمتهاش".

وأضاف: "إحنا ظلمنا بعضنا لما أخدنا بعض ن غير ما يكون على اقتناع واتجوزنا جواز صالونات، بقيت أعيش حياتي طبيعي بنزل وبروح وأشوف صحابي وأخرج مع ده ودي"، مؤكدًا: "أنا مش بخونها وعدم الاهتمام وحش، هي كانت مهتمه بشغلها جدًا لأنها كانت فاتحة أتيلية مع صحبتي ويمكن هي سبب المشاكل اللي حصلت في حياتنا لأنها ودنية جدًا".

وتابع: "صحبتي كانت بتسخن ميكا عليا وتقولها خليه يعمل كذا عشان كذا، وأنا قبل ما أخطب حاولت أرد ميكا عشان خاطر إبني، لكن صحبتي كانت بتقولها حاجات غريبة زي مينفعش يرجع لك غير لما يكتب حاجة بإسمك".

برنامج أسرار تقدمه الإعلامية أميرة بدر يوميا على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي أو شخصية عامة وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.

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