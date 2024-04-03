بعد إصابتها في حريق مسلسل “جودر”.. وفاء عامر تكشف تطورات حالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الممثلة المصرية وفاء عامر للإصابة أثناء حادث حريق موقع تصوير مسلسل “جودر”، في مدينة الإنتاج الإعلامي، شهر آذار (مارس) الماضي، حيث خرجت مسرعةً ما أدّى إلى سقوطها على قدميها، وإصابتها بتمزّق في الأربطة.

وكشفت عامر في تصريحات صحفية، عن تطورات حالتها الصحية، إذ قالت إنّها تخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي، حتى تتمكن من السير بصورة طبيعية، حيث لا تزال تشعر بالآلام عند الوقوف على قدميها، وتضطر إلى استخدام “عُكّاز” لمساعدتها في الحركة.

وتطرّقت للحديث عن النجاح الذي تحققه هذا الموسم الرمضاني، من خلال مشاركتها في بطولة “جودر”، مع ياسر جلال، والذي أعاد للجمهور لمشاهدة حكايات ألف ليلة وليلة، ما ساهم في تحقيقه جماهيرية كبيرة، ونسب مشاهدة عالية، حيث تجسّد من خلاله شخصية والدة ياسر جلال، الذي يقدّم شخصية “شهريار” وجودر ابن عمر المصري، بطل الحدوتة التي ترويها له شهرزاد.

وفاء أعربت عن سعادتها بردّ فعل الجمهور حول المسلسل، مشيرةً إلى أنّه أعاد إليهم ذكريات هذه النوعية من المسلسلات، أمّا “حق عرب”، الذي تجسّد فيه شخصية صباح، فكشفت عن تفاعل الجمهور معها، حتى باتوا ينادونها باسمها في الشارع.

“جودر”، يشارك في بطولته: ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، إخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبدالمغيث.فيما “حق عرب”، يشارك فيه كل من: أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، أحمد صيام، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.