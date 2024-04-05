عباية مطرزة زرقاء.. إلهام شاهين تُبهر متابعيها عبر “إنستجرام” بإطلالة رمضانية مميزة| شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أبريل 2024 09:48 مساءً - نشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جديدة لها أثناء تواجدها قي إفطار رمضاني مميز مع بعض النجوم.

وظهرت إلهام شاهين في أحدث ظهور لها بإطلالة مثيرة للجدل بعباية باللون الأزرق المطرز بتصميم ليس جديدا.

أحدث إطلالات إلهام شاهين

ومن الناحية الجمالية نسقت، إلهام شاهين مكياجاً هادئاً وبسيطاً مناسباً لإطلالاتها مع تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة، حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

لم تبالغ إلهام شاهين في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

إلهام شاهين ترد على حلاقة ابنة شقيقتها شعرها بالكامل

من ناحية أخرى، عبرت الفنانة إلهام شاهين عن شعورها بالفخر بسبب لجوء ابنة شقيقتها، إلهام صفي الدين، لحلاقة شعرها بالكامل في مسلسل إمبراطورية ميم الذي تشارك فيه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

في عيد ميلادها الـ63.. تعرّفوا على أزواج إلهام شاهين.. الثاني حاول قتلها وتشويهها بماء النار.. والأول يكبرها بـ 25 عامًا! – جريدة الخليج 365

صورة متداولة بشعر «زيرو» وملامح شاحبة لـ إلهام شاهين.. والجمهور يتسائل ماذا حدث لها؟!

وقالت إلهام شاهين إنها لم تكن تتمنى أن تكون إلهام صفي الدين تشببها في جينات التمثيل وأن تكون مثلها تفعل كل ما يحتاجه الدور حتى لو وصل الأمر إلى حلاقة شعرها، قائلة: “حلقت شعرها زيرو بجد، دي مجنونة تمثيل”.

وأوضحت أنها لم تخبرها بأنها قامت بحلاقة شعرها بالفعل وأخفت الأمر عنها، مشيرة إلى أن والدتها حاولت تمهيد الأمر لها، لكنها فوجئت خلال مشاهدتها للحلقة بحلاقتها لشعرها مشيرة إلى أنها دخلت في نوبة بكاء خاصة بعد أن فوجئت بالاتصالات الهاتفية تبارك لها، قائلة: “من ساعتها وأنا منهارة من العياط”.

وعبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وجهت إلهام شاهين إشادة إلى إلهام صفي الدين، بسبب المشهد المؤثر الذي ظهرت فيه خلال الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم.

وكتبت إلهام شاهين: “وجعت قلبي جدا، وبكيت معها وعليها”، ووصفتها بأنها شبيهة لها: “إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن”، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بأي شيء لتنتصر للشخصية التي تعيشها بكل صدق.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل «الفريدو» المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل «الفريدو»

ومسلسل «ألفريدو» من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »