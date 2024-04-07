بالصور- كايلي جينر تستعرض جمالها و رشاقة جسمها بالمايوه على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على متابعيها أثناء إستمتاعها بوقتها على الشاطئ، حيث ظهرت مرتدية مايوه باللون الاسود المزين بالكريستال اللامع، وتركت شعرها المبلول منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وقد تصدرت كايلي جينر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تجنبها الإجابة عن سؤال حول حبيبها الممثل العالمي تيموثي شالامي، ما أثار التساؤلات حول إنفصالهما.

وخلال مقابلتها مع صحيفة "نيويورك تايمز" سألها الإعلامي عن التغير الكبير في أسلوب إطلالاتها بعد علاقتها بالممثل تيموثي شالامي، قالت النجمة: "لا أعرف شعوري حيال ذلك. أنا فقط لا أريد أن أتحدث عن الأمور الشخصية"، مضيفةً أنّها لا تقرأ سوى تعليقات المتابعين على منشوراتها المرتبطة بأعمالها، ما اعتبره الجمهور تهرب من الإجابة، وزاد التكهنات حول إنفصالها عنه.

