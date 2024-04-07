بالصور- إليكم أسعار حقيبة يد ساندرا و حذاء رزق الخيالي

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون الجمهور بإطلالتها الأخيرة، بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها مرتديةً فستان باللون الأسود متوسط الطول ضيق ذات ماكام طيولة أظهرت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء CHANEL، يصل سعرها إلى 5.268 يورو ،بالإضافة إلى حذاء ذات كعب في قدمها من دار ازياء balmain وصل سعره 1195 دولار.
وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".
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