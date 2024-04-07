دياب: أبويا كان دكتور وأنا مكملتش تعليمي.. مؤهله الحقيقي سيصدمك!

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2024 06:48 مساءً - تحدث الفنان محمد دياب، عن سبب تسميته بـ”دياب” واسمه الحقيقى محمد مبروك أبو الحديد على، قائلا: “أنا أخ غير شقيق لإخوة عائلتهم ملقبة بدياب، ووالدى انفصل عن أمى وانا عندى سنة، ومتربى معاهم ومعروفين بآل دياب وأنا بقيت دياب نسبة ليهم، وأخذت اللقب منهم”.

دياب يكشف علاقته بوالده وعدم إكمال تعليمه

وأضاف محمد دياب، خلال حواره بـ “برنامج ع المسرح“، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن والده توفى فى 2004 قبل والدته بـ 4 سنوات، كنت بحب والدى وكان أقرب صاحب ليا وكنت بحكى معاه وبفضفضله على كل حاجة، وكان حكيما ومثقفا وواعيا، وكان طبيبا بشريا وشخصا موسوعيا، وانا مكملتش تعليمى”.

دياب: كملت الثانوية العامة إرضاء لوالدي

وأكد: أهم شىء أصر عليه والدى وانا مكنتش عاوزها وعملتها إرضاء ليه أن أحصل على شهادة الثانوية العامة ومدخلش معهد موسيقى، وعلشان عملتها غصب عنى مكملتش الثانوية العامة”.

محمد دياب في برنامج ع المسرح

معاناة دياب مع الفقر

وتحدث دياب بصدق وشفافية عن تجاربه القاسية في نشأته، قائلاً: “لم تكن تتوفر لدي أساسيات الحياة. العوز والفقر ده كان أكتر حاجه بتضايقني، عايزة أقتله. دوقت أمر مره، إني أبقى محتاج آكل ومش لاقي آكل أو بردان ومعنديش جاكيت يدفيني، الحاجات دي كانت مضيقاني جدًا”.

ونفى دياب أن يكون هدفه من كشف تلك المعاناة هو استعطاف الجمهور، مؤكداً أن هذه هي الحقيقة التي عاشها، مُضيفًا: “مش بكدب، بطاقتي على إمبابة، روحوا اسألوا الناس في إمبابة وهي تقول لكم”، وهي من أبرز التصريحات التي تحدث عنها مؤخراً في أحد البرامج التليفزيونية التي تقدم في شهر رمضان المبارك.

بداية دياب الفنية

وعن بداياته الفنية، كشف دياب أنه بدأ الغناء في سن مبكرة، حيث قال: “أول عمل امتهنته كان الغناء وهو في سن الخامسة عشرة. كان فرح في إمبابة بالشارع، وخدت 45 جنيه، جبت بيهم أكل كلهم، وكلت أنا وصحابي، كانت سعادة غامرة، الـ45 جنيه كانوا رقم مكنتش مسكته قبل كده، كنت بقعد أحوش فيه سنة عشان أقدر اشتري جزمة”.

وتجدر الإشارة إلى أن محمد دياب قد حقق نجاحاً كبيراً في مسيرته الفنية، من خلال أعماله الغنائية المتنوعة، والتي حظيت بشعبية واسعة بين الجمهور العربي، وأكد الفنان دياب خلال حواره في برنامج “ع المسرح” المذاع على قناة “الحياة” تقديمه للإعلامية منى عبد الوهاب، أنه لا يعارض وجود مطربي المهرجانات على الساحة الفنية، بل يدعم قرار نقابة المهن الموسيقية بضبط أوضاعهم وتنظيم عملهم.

وأوضح دياب أنه انتقد في وقت سابق بعض كلمات أغاني المهرجانات التي تعبر عن العدوانية، لا رغبة منه في منعها بشكل قاطع، بل سعياً لتصحيح مسارها وتقديم محتوى فني هادف، وأشار إلى أنه كان سعيدًا بقرار النقابة بمنع أي مغني من مطربي المهرجانات من الغناء دون الحصول على تصريح مسبق وتوفيق أوضاعه، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تنظيم العمل الفني وتحسين جودة الأغاني المُقدمة للجمهور.

وخلال الحوار، شدد دياب على أنه لم يكن مع منع أي أغنية بشكل قاطع، بل مع تصحيح مسارها وتقديمها بشكل لائق. وأضاف: “الكلام والرقص على الأغنية يكون بحركات بهلوانية، اللي ميعرفش يغني يوشفله شغلة تانية”، وحرص دياب على التأكيد على أن أغانيه “غمازات” و”العو” لم تتضمن أي كلمة خارجة عن الآداب أو مثيرة، وذلك في معرض رده على بعض الانتقادات التي وجهت له.

ويُذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية كانت قد أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء دون الحصول على تصريح مسبق، وذلك في إطار سعيها لتنظيم العمل الفني وتحسين جودة الأغاني المُقدمة للجمهور.

البطولة المطلقة لـ محمد دياب بالموسم الرمضاني 2024

ويشارك الفنان دياب في الموسم الرمضاني الحالي في بطولة مسلسل مليحة، والتي يقدم من خلالها البطولة المطلقة لأول مرة، ويتناول المسلسل القضية الفلسطينية وبدايتها وتداعيتها، ويشارك في بطولة المسلسل معه كل من ميرفت أمين، أشرف زكي، علي الطيب، سيرين خاص، أمير المصري، وآخرين من إخراج عمرو عرفة وتأليف ألمي كفارنة.

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