ندين جابر لمتابعيها:" نهاية ع أمل سعيدة أو حزينة"؟وماغي بو غصن تعلق-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حمست الكاتبة اللبنانية ندين جابر متابعيها للأحداث التي ستنتهي بها الحلقة الأخيرة من مسلسل "ع أمل".

وشاركت ندين صورة للممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مكتوب عليها: في الخلفية :توقعات النهاية"، وأرفقتها بتعليق:"شو توقعاتكن للنهاية؟ حزينة؟ سعيدة؟ انا بقول.. "

وعلقت بو غصن كاتبة :"يلا هلق بنزل الحلقة الأخيرة مكتوبةما حدا احسن من حدا كل شوي بشوف ع تيك توك منزلين مشاهدن الجاية بالمسلسل من ورا ضهري".

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي :"احس ملاك بنتحر و سيف و نيبال بالسجن"، "يسار رح تخسر الكل وتبقى وحيدة "، "المسلسل يحكي عن قضية ويهدف ليرفع صوت كل إمرأة مظلومة واسمه ع أمل فالنهاية اتوقع تقدم أمل فيما يخص الموضوع المتناول لحتى نشجع كل إمرأة لترفع صوتها وماتسكت عن الظلم هاد فيما يخص موضوع المسلسل أما الشخصيات فشو ماكانت نهايتهم مش مهمة لأنو بالنهاية الحياة فيها تناقضات فرح وحزن ومابتوقف عند وفاة حدا المهم أن الكفاح يتواصل لحتى نحصل على كافة الحقوق هاي النهاية اللي بدي ياها واللي اتوقعها منطقية خصوصا بقلمك".

إشارة إلى أن مسلسل ع أمل من بطولة ماغي بو غصن وعمار شلق وبديع أبو شقرا ومهيار خصور وعدد كبير من الممثلين ومن إخراج رامي حنا وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.

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