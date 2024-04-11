كريم عفيفي: كواليس "عالماشي" كوميدية وأحب العمل مع صلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان كريم عفيفي إنه يلعب شخصية إيشة الصديق المقرب لشخصية هادي التي يلعبها الفنان علي ربيع والذي يساعده على حل المشاكل في فيلم عالماشي.

وأضاف في تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص الذي أقيم للفيلم في سينما أركان بلازا أمس الثلاثاء، أنه تعاون كثيرا مع الفنان علي ربيع، إذ تجمعهما صداقة طويلة "ليست المرة الأولى التي أتعاون من خلالها مع علي ربيع وهو ما يجعل الكواليس بيننا دائما كوميدية، كما أنني أحب العمل مع الفنان صلاح عبدالله".

فيلم عالماشي من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.