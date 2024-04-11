مهندس ديكور "عالماشي": واجهنا صعوبات أثناء التصوير بسبب الحركة ومشهد غرق الشقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيم مساء الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "عالماشي" في سينما أركان بلازا، بحضور فريق العمل وعدد من المشاهير.

وقال أحمد عباس مهندس الديكور، في تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص، إنه قرأ السيناريو وجمعته جلسات عمل مع المخرج والفريق كي يناقشوا الأفكار، وكانت هناك صعوبة في تنفيذ مشهد غرق الشقة التي يتم التصوير فيها.

وكشف أنهم استخدموا الحديد والخشب في بناء الديكور الذي راعوا أن يكون متحرك، مثل السرير والمكتب لأن حركة شخصية بطل الفيلم خلال الأحداث بطيئة، ولكن الكواليس كانت ممتعة ومشهد الغرق كان في نهاية التصوير.

وقال مدير التصوير أحمد زيتون، إنه بمجرد قراءة السيناريو وجدوا أن هناك صعوبة لإن البطل يتحرك طوال الوقت فلن يكون هناك كاميرات ثابتة، وكان هناك إصرار على التصوير في الأماكن المزدحمة وهذه صعوبة أخرى.

فيلم عالماشي من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.