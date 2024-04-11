شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: مبهورة بمسلسلى الحشاشين وجودر والشباب الصاعد حالة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها وفخرها بإنتاجات الشركة المتحدة، وبما تم تقديمه من أعمال درامية خلال موسم رمضان 2024، لافتة إلى أنها شاهدت الكثير من الأعمال، أبرزها الحشاشين وجودر، قائلة: "الحشاشين وجودر رائعين ومبهرين والشباب فيه رائع".

وأوضحت رانيا يوسف، خلال لقاءها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن فكرة تقديم مسلسلات الـ15 حلقة فرصة لكي يشاهد الجمهور الكثير من الأعمال وظهور نجوم كثيرين، لافتة إلى أن فرصة المسلسلات الاجتماعية أقوى خارج موسم رمضان.

وعن دورها في مسلسل بقينا اتنين، قالت: "شخصية ياسمين في المسلسل شبهي وشايلة مسئولية البيت والعيال، والست هي اللي بتشيل التفاصيل كلها والراجل بيشتغل ويتعب ولكن معندوش تفاصيل الستات والحياة اليومية وهي مهتمة بالبيت والأبناء والستات شايلين شيلة محترمة إلى جانب الشغل بكل مشاكله ومسئولياته".