بإطلالة جريئة.. نسرين أمين تنشر صورا من آخر أيام عيد الفطر



محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من آخر أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد سعيد علينا كلنا.. كل سنة وانتوا طيبين".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة بقى" ، "عيد سعيد" ، "قمر" ، "العسل" ، "عيدكم حلو".

وشاركت نسرين أمين في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه"، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول رجل أربعيني يعمل مدير فندق يتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا.

المسلسل بطولة الفنانة نسرين أمين، الفنان سما إبراهيم، الفنانة فريال يوسف، الفنان ياسر الطوبجي، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.