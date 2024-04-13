فن ومشاهير

بإطلالة جريئة.. نسرين أمين تنشر صورا من آخر أيام عيد الفطر

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من آخر أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد سعيد علينا كلنا.. كل سنة وانتوا طيبين".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة بقى" ، "عيد سعيد" ، "قمر" ، "العسل" ، "عيدكم حلو".

وشاركت نسرين أمين في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه"، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول رجل أربعيني يعمل مدير فندق يتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة .

المسلسل بطولة الفنانة نسرين أمين، الفنان سما إبراهيم، الفنانة فريال يوسف، الفنان ياسر الطوبجي، ومن تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا