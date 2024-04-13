احتشد آلاف المعجبين من مختلف أنحاء الهند أمام منزل نجم بوليود شاروخان، وذلك للاحتفال بعيد الفطر المبارك معه.

ونشر شاروخان مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” يُظهر لحظة تفاعله مع جمهوره، وقدم لهم شكره وتقديره على مشاركته فرحة العيد.

وكتب شاروخان معلقًا على الفيديو: “عيد مبارك عليكم جميعا، وشكرا على جعل يومي مميز اليوم، أتمنى من الله أن يباركنا جميعًا بالحب والازدهار”.

يُذكر أن شاروخان، البالغ من العمر 58 عامًا، قد شارك مؤخرًا في فيلم “Dunki” الكوميدي والدرامي، الذي تم عرضه في شهر ديسمبر الماضي.

كما يُشارك شاروخان في بطولة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من أبرزها فيلم “King” الذي يندرج تحت فئة الأكشن والإثارة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.