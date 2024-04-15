مخرجة “ولاد بديعة” تتحدث عن نجاح المسلسل وترد على انتقادات ياسر العظمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت المخرجة رشا شربتجي على انتقادات النجم ياسر العظمة: “لما قامة مثله تقولأن الدراما السورية تحتضر، لا بد الوقوف لحظة ونفكر عن سبب قوله لهذا الأمر، وهو قال هذا الكلام عن محبة ووجع. ونحن عم نقول انه نحن عم نحاول نوقف على اجرينا لنستعيد ما كانت عليه الدراما السورية”.

وتحدثت خلال لقاء صحفي أيضاً عن نجاح مسلسل “ولاد بديعة” الذي عرض خلال شهر رمضان الأخير، وقالت: “يامن حجلي من أجمل الكتّاب، وبدأ العمل كفكرة وتبلورت القصة بميزانية عالية.

ولفتت إلى أنها تختار الفنانة باميلا الكيك لشخصية “سكر” كبديل للنجمة سلافة معمار.

وتحدثت أيضاًعن شخصية “مختار” الذي قدمها النجم محمود نصر تم دراستها بكل تفاصيله المركبة والمعقدة وحرجة، لا سيما وانه يعاني من الذهان البسيط الخطر لأنه لا يظهر للمجتمع، ونفت الترويج للمثلية من خلال مشهد يظهر فيه النجم السوري بملابس النوم النسائية.