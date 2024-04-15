صلاح عبدالله يتمنى فوز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان صلاح عبدالله على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المُقامة مساء اليوم الاثنين في ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر "صلاح عبدالله" منشورا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وتمنى فوز نادي الزمالك قائلا: "نفسي بعد العيد أعيد، ولذلك أتمنى فوز الزمالك، وحشتوني قوي أهلاوية وزملكاوية".

ومن المعروف عن الفنان صلاح عبدالله انتمائه لنادي الزمالك ودائمًا ما يعلق على مبارياته سواء محليا أو دوليًا.

وشارك الفنان صلاح عبدالله مؤخرًا بعدد من الأعمال التليفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان هذا العام، منها مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا، مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، إلى جانب ظهوره كضيف شرف بأحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

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