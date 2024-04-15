تركي آل الشيخ يكشف عن شراكة تجمع موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن بروتوكول تعاون وشراكة تجمع "موسم الرياض" و"المجلس العالمي للملاكمة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X".

ونشر "تركي" نص الشراكة بين "موسم الرياض" والمجلس العالمي للملاكمة وعلق عليه: "شراكة ثنائية بين موسم الرياض والمجلس العالمي للملاكمة (WBC) أحد أهم وأعرق المنظمات الرسمية في عالم الملاكمة، تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات في قطاع الترفيه بالمملكة".

ويواصل "تركي آل الشيخ" الترويج لعدد من نزالات الملاكمة العالمية التي تقام على أرض الرياض، ويشارك بها العديد من أبرز الملاكمين حول العالم منها نزال "حلبة النار" المرتقب بين الملاكم الأوكراني أولسكندر أوزيك، والملاكم البريطاني تايسون فيوري والمقرر إقامته يوم 18 مايو المقبل.

وكان من المفترض إقامة نزال "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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