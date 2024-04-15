خاص| ممنوع الدخول بأغطية الرأس.. شروط حضور حفل سعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المطرب المغربي سعد لمجرد، لإحياء حفله الغنائي المُقام في إحدى البواخر النيلية، بمنطقة الزمالك، مساء اليوم الاثنين.

وكشفت مصادر من الجهة المنظمة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، شروط الحضور: "وضعت إدارة الملهى الليلي، المُقام به الحفل، مجموعة شروط لحضوره، منها: ممنوع دخول من هم أقل من 25 عاما، ويسمح بالدخول فقط للثنائيات- لأزواج فقط".

وتابع: "وتم تحديد الحد الأدنى للإنفاق، خلال السهرة بـ 10,000 جنيه للفرد، كما يمنع الحفل دخول أغطية الرأس بجميع أنواعها، وتحتفظ الإدارة بالحق في رفض الدخول لعدم الامتثال".

حفل النجم المغربي سعد لمجرد، يقام مساء اليوم، بعد تأجيله لمدة يوم واحد، بسبب إغلاق المجال الجوي في لبنان، بالتزامن مع هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة على إسرائيل.