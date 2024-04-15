شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال عن مشاركته فى مسلسل الحشاشين: شرف كبير لى وحالة مختلفة تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل إسلام جمال، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن تقديمه لـ شخصية ملك شاه في مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، "كان نفسى وأكيد كنت بتمنى أشارك فى الحشاشين من قبل ما يجيلى الورق، أنا مكنش أعرف القصة دايرة عن إيه بالظبط، أنا كنت زى الناس بسمع عن حسن الصباح، أسمع اسم الملك شاه، اسم قلب أرسلان، بس مش عارف هما بيتكلموا في انهى فترة، بس انى ابقى موجود في مسلسل زى الحشاشين ده شيء يشرفنى اكيد".



وأضاف جمال، "أنا اتخضيت من الأول خالص، لما كلمنى كتور بيتر ميمى هو واستاذ فتحى إسماعيل وقالى هنبعتلك ورق نص الحشاشين تقراه، ومن هنا بدأ التوتر، المسلسل كمان بطولة نجم كبير أنا بحبه أوى، النجم كريم عبد العزيز اللى أنا بحبه اوى، والناس كلها بتحبه اوى، واللى كاتب أستاذ عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجى شركة كبيرة".



وتابع جمال، "أنا كان المفروض اقرأ ثلاث حلقات في اليوم واريح مثلا، لا أنا قريت 10 حلقات في أول قعدة من كتر الحلاوة، خاصة أن المسلسل حالة مختلفة الواحد بيدخل فيها، بس أنا دخلت فيها وانا لسه بقرأ لسه بستكشف، دخلت في حالة شايفها بعينى، ولما دخلت أصور بقى دخلت في حالة اعمق بكتير".

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.