شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شباط: الفخراني تاريخ كبير والوقوف أمامه في عتبات البهجة تجربة مثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان السوري خالد شباط في مسلسل عتبات البهجة الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان المنقضي 2024، إذ جسد دور حفيد النجم يحيى الفخراني خلال أحداث العمل.

وقال خالد شباط إن مسلسل عتبات البهجة يعد العمل الثاني له في مصر بعد مسلسل إنترفيو المقرر عرضه قريبًا على منصة watch it الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه فخور بالعمل مع النجم يحيى الفخراني، والوقوف أمامه.

وتابع: "الفنان يحيى الفخراني تاريخ كبير، والوقوف أمامه بالتأكيد بالنسبة ليّ هي تجربة الحصول على الخبرات والتعلم من هذه الموهبة الكبيرة" مشيرا: "أنا اتذكر جيدًا اللقطة الأولى للدكتور يحيى الفخراني وهو مشهد استعداده للذهاب للأوبرا في مسلسل "أوبرا وعايدة"، ومنذ صِغري وأنا أشاهد جميع أعماله ومشاهده، وهذا الأمر شجعني لأكون ضمن عتبات البهجة".

مسلسل عتبات البهجة قام ببطولته كل من: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



خالد شباط