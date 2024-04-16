شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة محمد عبده بعد تعرضه لوعكة صحية وإلغاء حفله بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الفنان السعودى محمد عبده لوعكه صحية خلال الساعات الماضية تسببت فى إلغاء حفله فى دولة البحرين، والذى كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أبريل، حيث أعلن مسرح الدانة فى البحرين عن إلغاء حفل محمد عبده والفنان خالد الشيخ، وأكد المسرح عبر صفحته بموقع فيس بوك أنه بإمكان حاملى التذاكر استرجاع المبلغ كاملا أو استخدمه كرصيد لشراء تذاكر لحفلات مسرح الدانة المقبلة.



محمد عبده

وبدوره طمأن الشاعر السعودي صالح الشادي، الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد عبده، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X - تويتر سابقاً: "الصديق الغالي الأستاذ الفنان ‎محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن، ويعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".

وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يشار إلى أن المسيرة الفنية لمحمد عبده بدأت عام 1961، وأبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.