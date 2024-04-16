محمد إمام يشيد بموهبة هذه النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، صورة جمعته بالفنانة دنيا ماهر التي شاركته بطولة مسلسل “كوبرا”، الذي انتهى عرضه في شهر رمضان المنقضي، وجه لها من خلال الصورة رسالة، عبر فيها عن سعادته بمشاركتها في المسلسل وأشاد بموهبتها، متنبئاً لها بانها ستكون من ضمن نجمات الصف الأول في القريب.

وعلق إمام على الصورة قائلًا: “دنيا ماهر، أداؤها جميل، وطبيعي في كل أدوارها، سواءً كوميدي أو دراما، عيطت عياط في المسلسل يكفي 10 مسلسلات، هتبقى أهم نجمات مصر”.

يشار إلى أن مسلسل “كوبرا” عرض في السباق الرمضاني لهذا العام وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

المسلسل من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد.