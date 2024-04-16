ملابس كاتي بيري المعدنية تضعها في موقف محرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت النجمة كاتي بيري لموقف محرج خلال العرض المباشرمن برنامج “أميركان أيدول” بعدما انكسر قميصها المعدني الذي ترتديه في هذا اليوم.

حاولت النجمة العالميةالبالغة من العمر 39 عاماً أن تتصرف بسرعة عندما انكسر قميصها المعدني اللامع وسارعت للاختباء خلف لجنة التحكيم

وتسبب الخلل غير متوقع في ملابس كاتي بقيام زميلها في لجنة التحكيم لوك برايان ومساعدتها لتصليح المشكلة، في موقف طريف، تم التفاعل معه بعفوية وضحك.

وظهرت الفنانة العالمية في مقطع الفيديو على انستغرام وهي تحمل في يدها قطاعة، وتمسك بالتوب المعدني كي لا ينسدل ويسقط منها، بينها يحاول زملائها تصليح الخلل وربط المعدن من جديد وإنقاذ الموقف.