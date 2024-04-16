فن ومشاهير

ملابس كاتي بيري المعدنية تضعها في موقف محرج

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت النجمة كاتي بيري لموقف محرج خلال العرض المباشرمن برنامج “أميركان أيدول” بعدما انكسر قميصها المعدني الذي ترتديه في هذا اليوم.

حاولت النجمة العالميةالبالغة من العمر 39 عاماً أن تتصرف بسرعة عندما انكسر قميصها المعدني اللامع وسارعت للاختباء خلف لجنة التحكيم

وتسبب الخلل غير متوقع في ملابس كاتي بقيام زميلها في لجنة التحكيم لوك برايان ومساعدتها لتصليح المشكلة، في موقف طريف، تم التفاعل معه بعفوية وضحك.

وظهرت الفنانة العالمية في مقطع الفيديو على انستغرام وهي تحمل في يدها قطاعة، وتمسك بالتوب المعدني كي لا ينسدل ويسقط منها، بينها يحاول زملائها تصليح الخلل وربط المعدن من جديد وإنقاذ الموقف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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