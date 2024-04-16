شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل The Rookie يحصل على الضوء الأخضر لموسم سابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسلسل الحركة والإثارة The Rookie على الضوء الأخضر للتجديد لموسم سابع جديد بعد نجاح المواسم الست السابقة، وسرعان ما أعلن القائمين على العمل الدرامي الذي يعرض عبر منصة ABC عن التحضيرات والتجهيزات الأولى لبدء عملية الإنتاج والتصوير

يدور مسلسل The Rookie في إطارى درامي بوليسي، ويقوم ببطولته كل من ناثان فيليون، أليسا دياز، ريتشارد تي جونز، ميليسا أونيل، إريك وينتر، ميكيا كوكس، شون أشمور، وجينا ديوان.

ويدور حول جون نولان (فيليون) رجل مطلق في منتصف العمر من ولاية بنسلفانيا. يمتلك شركة إنشاءات لكنه قرر التخلي عن حياته القديمة لمتابعة مهنة جديدة كضابط شرطة في قسم شرطة لوس أنجلوس، وبعد أن تخرج من أكاديمية الشرطة وأصبح أكبر مبتدئ في القوة، يعمل مع الرقيب ويد جراي (جونز)، والمحقق أنجيلا لوبيز (دياز)، وضباط التدريب نيلا هاربر (كوكس) وتيم برادفورد (وينتر) ، وزميلته المبتدئة لوسي تشين (أونيل).