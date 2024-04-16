بعد منشور عن زواجها سرًا من سياسي عراقي.. شمس الكويتية تخرج عن صمتها وترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها بعدما ترددت منذ ساعات أنباء عن زواجها من سياسي عراقي من قبل رواد السوشيال ميديا وهو ما أثار لغطًا وسط العديد من التساؤلات حول صحة الشائعة من عدمها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا من شخص مجهول أعلن خلاله عقد قرانه من الفنانة شمس الكويتية، على نطاق واسع.

ونفت "شمس" الخبر وقامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" قامت خلاله بتوضيح الأمر لجمهورها ومتابعيها

وأحيت "شمس الكويتية" مؤخرًا حفلًا غنائيًا في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط تفاعل الجمهور وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

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