أمير المصري يشارك النجم العالمي بيرس بروسنان بطولة فيلم "Giant"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت العديد من التقارير العالمية عن انضمام الممثل المصري العالمي أمير المصري لفريق عمل فيلم الدراما "Giant" بطولة النجم العالمي بيرس بروسنان.

وأكد موقع "Variety" انضمام "أمير" لطاقم عمل فيلم "Giant" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الأيرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ويشارك بطولة الفيلم عدد من النجوم والوجوه الشابة منهم الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود.

وأعاد "أمير المصري" نشر خبر انضمامه لفريق عمل فيلم "Giant" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "لدي مهمة شاقة، يا له من شرف أن ألعب دور الأسطورة البرنس نسيم حامد إلى جانب أسطورة أخرى بيرس بروسنان في دور بريندان إنجل".

وهذه ليست المرة الأولي التي يقوم خلالها "أمير المصري" بتجسيد شخصية حقيقة، حيث قدم من قبل شخصية "دودي الفايد" بمسلسل الدراما "The Crown" وحاز دوره على إشادة العديد من النقاد والجماهير المتابعة لأحداث المسلسل.

وخرج الفنان أمير المصري عن صمته دفاعًا عن القضية الفلسطينية خلال تواجده بحفل توزيع جوائز بافتا الاسكتلندية شهر نوفمبر الماضي، وفور صعوده على المسرح لتقديم جائزة "أفضل ممثلة" علق: "أشكركم جزيلًا على دعوتي قبل أن أبدأ أريد فقط أن أقول أن قلبي مع النساء والرجال والأطفال في غزة، دعونا نأمل ونصلي لتحقيق السلام في المنطقة ووقف فوري لإطلاق النار".

ونجح أمير المصري في لفت الأنظار لموهبته وكونه أحد أهم النجوم الشباب في جيله وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية التي حجزت لها مقعدًا بالعديد من المهرجانات العالمية، وعرض للفنان امير المصري مؤخرًا فيلم "Club Zero" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الاخيرة، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يشارك بها بفعاليات مهرجان كان وكانت المرة الأولي بفيلم الكوميديا "Limbo" عام 2020.

يذكر أن أمير المصري شارك مؤخرًا ببطولة فيلم الجريمة والغموض "A Haunting in Venice" وسط كوكبة من ألمع نجوم السينما العالمية على رأسهم الممثل والمخرج البريطاني، كينيث براناه، ميشيل يو، تينا فاي، كيلي رايلي.

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