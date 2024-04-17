شام الذهبي تنشر صورًا جديدة لـ ابنتها “جيهان” مع خيلانها الثلاثة| شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:52 صباحاً - نشر أحمد هلال زوج شام الذهبي صورة على ستوري حسابه في إنستجرام جمعته بعائلته في رحلة بحرية.

حيث تعتبر هذه الرحلة البحرية الأولى التي تشاركهم فيها ابنته جيهان هلال، حيث ظهرت مع خيلانها الثلاثة وجدتها وزوجها.

الرحلة البحرية الأولى لجيهان ابنة شام الذهبي مع العائلة

وجمعت الصورة كل من فائق حسن وزوجته أصالة ، وأبنائها خالد الذهبي و علي وآدم، بالإضافة لشام الذهبي، أحمد هلال وابنتهما جيهان.

شام الذهبي وعائلتها

كما نشرت شام صورة على ستوري انستجرام مع ابنتها تلبسان فيها رداء موحد، وقبلها نشرت بوست مع زوجها وابنتها دون إظهار وجهها، و كتبت فيه: “رَجُلي وابنتي”.

وفي سياق آخر نشرت شام صورة مع ابنتها بمناسبة عيد الفطر حيث حصدت تفاعل كبير من الجمهور، ووجَّهت فيه معايدة للمتابعين قالت فيها: ” ينعاد عليكم بالصحة والسعادة والسلام والرضا”.

أول حفيدة لـ أصالة

يُذكر أن شام الذهبي رُزقت أخيراً بمولودة أطلقت عليها اسم “جيهان”، وهو ما دفع أصالة للتعبير عن سعادتها الكبيرة بقدوم أول حفيدة لها من ابنتها شام،

ونشرت أصالة عبر حسابها الرسمي في “إنستجرام” صورة، مع التعليق: “الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى… جيهان أحمد هلال ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام… أدعو لها أن يحفظها الله ربّي وينبتها نباتاً حسناً وأن يملأ قلبها حباً… وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين”.

وشم شام الذهبي يحمل اسم والدتها “أصالة”

من جهة أخرى،نشرت شام الذهبي، عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن مفاجأة لجمهورها، حيث وضعت وشماً باسم والدتها أعلى ظهرها، معبّرةً عن محبّتها الكبيرة لها.

وظهرت شام في مقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية والدتها “الورد البلدي”، وكتبت معلقةً على الفيديو: “بالعربي اللي ماشفش العربي يبقى لا عاش ولا شاف”.

أصالة تدعم ابنتها شام في افتتاح مركزها الطبي

احتفلت الفنانة أصالة بافتتاح ابنتها شام الذهبي المركز الطبي الخاص بها في قطر وحضر الافتتاح كل من رضوي الشربيني وبسمة بوسيل.

وقالت شام في حوار لها مع «et بالعربي»: «بدأنا نتواصل مع شركائي هنا في قطر قبل الولادة بأسبوعين وأنا شعرت أن هذا المركز شيء جميل جاء تزامنًا بولادتي».

وأضاف أحمد هلال زوج شام: «اشتغلت على هذا المشروع من فترة كبيرة مثل الطفل الخاص بها وأخيرًا شاهدته بعدما كبر».

وتابعت الإعلامية رضوي الشربيني: «انا فخورة بها وأنا متأكدة أنها سوف تنجح وهي تريد أن تصبح النساء أجمل وكانت تلجأ لي عنما تريد أن تجرب جهازا جديدا».

وعبرت بسمة بوسيل عن رأيها في شام قائلة: «شام صادقة مع الناس القريبين منها والغرباء وإن شاء الله ربنا يكرمها».

واختتمت أصالة الحوار قائلة: «إن شاء الله شام تحقق حلمي فيها وحلمها هي بالحياة وحلم كل اصحابها والناس اللي ساعدوها من البداية».

أحدث أغنيات أصالة “رمضان 2024″

ومن ناحية أخرى، قدّمت أصالة أغنية “أصحاب الأرض” تتر مسلسل “مليحة”، الذي عُرض في موسم رمضان 2024 الماضي، وهو من بطولة ميرفت أمين، والأغنية مصحوبة بفلكلور فلسطيني، حيث سلّطت كلماتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والأغنية مزيج من التراث الشامي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية.

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