بالصور- بلقيس تتألق بفستان من توقيع "Versace" وسعره فاق الخيال

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس بإطلالتها الأخيرة على الجمهور، وظهرت مرتديةً فستان بقصته الطويلة والضيقة برزت من خلاله قوامها الرشيق، ومحدد الخصر بحزام مزين بإكسسوار معدني، وانتعلت بلقيس حذاء أسود بكعب عال، وتزينت بمجوهرات باهظة مرصّعة بالماس، واختارت قرطيْ أذنيْن من علامة فستانها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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الفستان الذي إرتدته بلقيس حمل توقيع "Versace" ووصل سعره إلى 6,660 دولار.

وكانت نشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه إلى جانب الفنان اللبناني مروان خوري في كواليس تصوير كليب أغنيتهما المشتركة "خدي الغمرات"، حيث ظهر الإثنان في موقف مضحك أثناء التصوير، إذ لم يفتح باب السيارة، ما إضطرهما إلى إعادة المشهد، وسط أجواء من الضحك، وعلقت بلقيس بالقول: "لما ما فتح الباب وخرب المشهد".

