القائمة الكاملة للمسلسل التركي المُعرّب الجديد “امرأة”… اسماء جديدة ستفاجئكم

ينطلق تصوير المسلسل التركي المعرّب الجديد “امرأة” من إنتاج مجموعة “Mbc” قريبًا وقد إختارت القناة كل من الممثلَين اللبناني نيقولا معوّض والسورية مرام علي لبطولة المسلسل الذي يصوّر في تركيا، الى جانب نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

تُعد هذه التجربة هي الثالثة لنيقولا في الأعمال المعربة بعد “على الحلوة والمرة” و”الثمن” والثانية لمرام علي التي شاركت في مسلسل “الخائن”. تشارك في المسلسل ايضاً ستيفاني عطالله التي شاركت مؤخرًا في مسلسل “كريستال”.

كما تشارك في المسلسل الممثلة اللبنانية تقلا شمعون التي سبق وكشفت لموقع “الخليج 365”، انها ستخوض هذه التجربة التي تعتبرها تجربة جديدة في عالم الدراما التركية المعرّبة .

وتجسّد تقلا شمعون دور والدة البطلة، التي ستلعب دورها مرام علي، وهي أم كانت على خصومة مع ابنتها لفترة طويلة من الزمن بسبب زواج مرام علي من شخص رغمًا عن ارادة والدَيها.

أما القائمة الكاملة لمسلسل “امرأة” تصّم: نيقولا معوّض، ستيفاني عطالله، مرام علي، تقلا شمعون، طوني عيسى، سعد مينة، نانسي خوري، رنا كرم، فرح بيطار، نقولا دانيال، مجدي مشموشي، الطفلة روسيل الإبراهيم .

تدور أحداث مسلسل “امرأة” حول الشابة الجميلة بهار التي تلتقي بـ “صرب” الذي يصغي اليها وهي تدندن أحدى النغمات التي اعتاد عليها منذ صغره فيلتفت إليها ليسألها عن نغمة تلك الأغنية واسمها. من هنا يشتعل الحب بينهما فيقعان بحب بعضهما ويتزوجان ثمّ يُنجبان فتاة وصبي. ولكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعدما يختفي الأب في ظروف غامضة فتضطر الام على تربية ولدَيها منفردة بالفقر والعوز سيما وانها ووالدتها وشقيقتها التي ستلعب دورهما ستيفاني عطالله وتقلا شمعون في جفاء الا ان مرض بهار او مرام علي سيعيدها الى حضن والدتها الا انها ستعاني كثيراً من شقيقتها الشريرة التي تستدرجها الى الجحيم فيتبين انها السبب وراء اختفاء زوج شقيقتها الذي كانت تعشقه ولاحقاً يظهر زوج بهار اي البطلة ويتبيّن انه الأخير متزوج من اخرى ولديه ولدَين بعد ان فقد الذاكرة لفترة طويلة.

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نذكر أن قائمة أبطال العمل الاتراك هم: أوزغه أوزبيرينتشجي، بونو يلدريملار، جانير جيندوروك، سيراي كايا، شريف ايرول، غوكتشه أيوب أوغلو، فياز دومان.

سيبدأ تصوير المسلسل في تركيا خلال الأسابيع القادمة، وتحديداً في أحد الأحياء الشعبية بمدينة إسطنبول.

و من المقرر أن يُعرض المسلسل الذي يتألف من ٩٠ حلقة، على شاشة MBC خلال الخريف المقبل.