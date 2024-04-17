أصالة تغني مجدداً في بيروت “إذا سمح الوضع الأمني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب دام نحو 15 عاماً عن إحيائها الحفلات الفنية في لبنان، تقدم النجمة السورية أصالة سهرة فنية في لبنان في الموسم الصيفي.

وأفادت المعلومات أن الحفلة ستقام في “الفوروم دو بيروت” في فترة الصيف من دون تحديد موعد محدد وذلك رهناً بالأوضاع العامة في لبنان ولاسيما التطورات الأمنية في الجنوب في ظل العدوان الإسرائيلي.

وتنشط التحضيرات اللوجستية لعودة أصالة إلى الساحة الفنية اللبنانية ولاسيما أنها تتوق دوماً للبنان بلد الأرز الذي شهد على كثير من نجاحاتها كما أنها تزور لبنان كل فترة وتربطها علاقة صداقة مع العديد من رجالاته.

ومن الحفلات المرتقبة، تحيي النجمة نوال الزغبي والنجم وائل كفوري حفلاً فنيًا في لاس فيغاس الأمريكية في 25 أيار/ مايو المقبل، وقد شوّقا جمهورهما عبر صفحاتهما على موقع “إنستغرام” من خلال نشر الملصق الدعائي له الذي أرفقه وائل بتعليق: “لا تفوّتوا حفل لاس فيغاس.. يوم 25 مايو”، في حين دعت نوال جمهورها الموجود في أمريكا إلى حضور الحفل ووصفته بأنه “الليلة التاريخية الموسيقية، التي لا تُنسى”.