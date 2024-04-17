بالصور- منة فضالي تتألق بلوك صيفي في شوارع مدريد..و سعر مرتفع جداً لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منة فضالي على الجمهور بلوك صيفي رائع من خلال صور لها شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص من أحد شوارع مدريد، وظهرت منة مرتديةً كروب توب باللون الأصفر من دون أكمام مع شورت أبيض ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ، ونظارة شمسية على عينيها.



و حملت منة في يدها حقيبة من دار أزياء CHRISTIAN DIOR وصل سعرها إلى 2,240 دولار.

​​​​​​​و كانت نشرت الممثلة المصرية منة فضالي صورة تجمعها بالممثل المصري حسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل "محارب" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، و ذلك بعد إنتها التصوير، و علقت منة على المنشور برسالة شكر إلى فريق العمل و باركت لـ حسن الرداد بالقول: "فركش محارب مبروك لكل صناع العمل شكرا حببتي الغاليه المخرجه الشاطره اوي اللي بحبها بجد الاستاذه شيرين عادل بحبك و مرسيي علي كل حاجه بجد، شكرا الحج احمد السبكي والف مبروك، شكرا محمد سيد بشير علي الورق الجميل، شكرا لكل زملائي و مبروك عليكم، ومبروك ل حسن الرداد محارب مجهود فظيع بجد عاملو و انت تستحق التقدير مبروك يا صاحبي".

