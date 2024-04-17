تركي آل الشيخ يعلن أسماء أبطال العالم المشاركين في نزال الملاكمة العالمي

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أسماء الملاكمين الذين سيخوضون نزال “4 Crown Showdown” في مواجهة مشوقة على بطولة العالم بلا منازع لفئة الوزن الخفيف الثقيل (175 رطلاً) بين أرتور بيتربيف ودمتري بيفول. كما أعلن عن أسماء المشاركين في المواجهات الحاسمة ضمن نزال “5 vs 5 a Riyadh Season Original” القادم، أحد فعاليات موسم الرياض لهذا العام، الذي يجمع أكبر وأقدم منافسي الملاكمة كوينزبيري وماتش رووم، والمقرر إقامته في المملكة أرينا بالرياض في 1 يونيو المقبل.

وفي هذا السياق قال المستشار تركي آل الشيخ إن نزال “4 Crown Showdown” و نزالات “5 vs 5 a Riyadh Season Original” تمثل أحد أبرز الفعاليات التي سيشهدها موسم الرياض لهذا العام، حيث يشارك فيها عدد من الأبطال المرشحين من جهة شركائنا في شركة كوينزبيري وشركة ماتش رووم، مؤكدًا أن موسم الرياض يهدف لاستضافة أفضل النزالات والمزيد من الفعاليات الكبرى وإقامة الشراكات التي تقدم للجماهير فعاليات ترفيهية غير مسبوقة.

من جهته أشار فرانك وارن رئيس شركة كوينزبيري، إلى أن ليلة الأول من يونيو تمثل عودة مذهلة إلى الرياض، حيث ستكون نزالات “5 vs 5 a Riyadh Season Original” من أقوى نزالات الملاكمة عالمياً، وقدم شكره للمملكة العربية السعودية ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وتطلعه إلى المزيد من الفعاليات غير المسبوقة في حلبة المملكة أرينا التي أصبحت جزءًا أساسيًا في الملاكمة العالمية، مؤكداً أن الأبطال الخمسة المختارون جاهزون للعب في الرياض.

وقال إيدي هيرن، رئيس شركة ماتش رووم سبورت والمروّج للملاكمة: “تعد هذه المناسبة واحدة من أهم نزالات الملاكمة في العالم، وأنا ممتن لمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي أتاح الفرصة للعمل في المملكة، منوهاً بالنزالات التي أقيمت في المملكة بين أهم أبطال العالم في هذه الرياضة العالمية والجماهيرية.”

هذا ويأتي بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل الحالي ديمتري بيفول البالغ من العمر 33 عامًا، حاملاً رقمًا قياسيًا قدره 22 فوز دون خسارة، بما في ذلك 11 فوز بالضربة القاضية، وقد دافع بنجاح عن لقبه في 10 مباريات على مدار السنوات الست الماضية. أما أرتور بيتربيف، صاحب الـ 39 عامًا، فيعد بطل العالم في WBC وIBF وWBO، وقد نال جميع انتصاراته العشرين بالضربة القاضية.

وفي نزالات “5 vs 5 a Riyadh Season Original”، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمراً صحافياً عقد في Outernet بلندن، وقع اختيار شركة كوينزبيري، على الملاكم دانييل دوبوا من الوزن الثقيل (20-2, 19 KOs)، والذي يمتلك قوى مميزة على مستوى ملاكمي المملكة المتحدة، حيث واجه مؤخرًا البطل جاريل ميلر في ديسمبر الماضي في الرياض، ويتأهل الآن لمواجهة المنافس الأول في الاتحاد الدولي للملاكمة فيليب هرجوفيتش (17-0, 14 KOs) من جهة ماتش رووم، في نزال سيحدد الملاكم الأول في الصف للحصول على لقب بطل العالم في الملاكمة لفئة الوزن الثقيل في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتواجه أصحاب الأوزان الثقيلة من الجيل الصاعد أيضًا لتحديد من سيمثل مستقبل هذه الرياضة البارزة.

وتم اختيار العملاق الصيني تشانع زيلي الملقب “بانغ بانغ” (26-2-1, 21 KOs) لتمثيل كوينزبيري في المواجهة الثانية للوزن الثقيل، ضد الملاكم البالغ من العمر 40 عامًا من جهة ماتش رووم وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في WBC ديونتاي وايلدر (43-3-1، KOs 42) الذي دافع عن لقبه 10 مرات بنجاح، عقب فوزه على بيرمان ستيفيرن في عام 2015 صاحب اللقب “Bomb Squad”، والذي نجح خلال مسيرته الحافلة بتسديد 42 ضربة قاضية من أصل 43 انتصار.

وضمن نزالات وزن الريشة، يتقدم البطل نيك بول (19-0-1، KOs 11) من جهة كوينزبيري، والذي يتوقع الكثيرون أنه سيكون المنافس ضمن “نزال العام”، ضد بطل العالم الأمريكي راي فورد من جانب ماتش رووم (15-0-1، KOs 8)، حيث سيتنافسان على بطولة WBA العالمية لوزن الريشة التي فاز بها فورد مؤخرًا ضد أوتابيك خولماتوف في 12 جولة.

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وعلى بطاقة نزال الوزن المتوسط يتنافس الملاكم حمزة شيراز، بطل WBC الفضي والكومنولث الذي سجل (19-0، KOs 15) والبالغ من العمر 24 عامًا فقط، كما خاض 13 جولة متتالية، وهي أطول سلسلة متتالية من الضربات القاضية حاليًا في الملاكمة البريطانية، مرشحاً من كوينزبيري، حيث سيواجه الملاكم الأمريكي أوستن ويليامز المرشح من ماتش رووم، والذي حصّل رقمًا قياسيًا في فئة الوزن المتوسط بنتيجة (16-0، KOs 11) وفاز بلقب IBF في أمريكا الشمالية في عام 2023.

وضمن النزال الأخير لهذا الحدث المرتقب، يأتي بطل كوينزبيري للوزن الخفيف الثقيل وبطل العالم السابق للهواة ويلي هاتشينسون (17-1، KOs 13)، أحد ألمع المواهب في الملاكمة البريطانية والبطل الحالي لـ WBC، في مواجهة المرشح من ماتش رووم البطل البريطاني السابق ومنافس لقب WBA العالمي كريج ريتشاردز صاحب لقب “العنكبوت” والذي حقق (18-1-3، KOs 11).