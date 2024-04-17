بالصور.. سعد لمجرد يحيي حفله المؤجل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا المطرب المغربى سعد لمجرد حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة وسط حضور كامل العدد

وحضر لمجرد مرتديا ملابس كاجوال بصحبة مدير أعماله كريم أباغي، وذلك بعد تأجيل الحفل يوما واحدا بسبب الأحداث الأخيرة بين إيران وإسرائيل التي تسببت في ارتباك حركة الطيران بعدد من الدول العربية.

وبمجرد صعود لمجرد على خشبة المسرح مرددا أغنيته الشهيرة "إنت معلم" تعالت هتافات وصيحات الترحيب، بعدها أشعل الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة منها: (إنت معلم، إنساي، إنتي باغية واحد، أنا ماشي ساهل، إنتي حياتي) بالإضافة إلى بنت السلطان لأحمد عدوية.

وتخلل الحفل توجيه لمجرد تحية لأصدقائه ممن حرصوا على حضور الحفل منهم: كابتن محمد زيدان بالإضافة إلى القائمين على الحفل وتنظيمه