دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ روجينا في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة للفنانة روجينا احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت دنيا، صورة تجمعها مع روجينا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا عمري.. بحبك يا روج يا عشرة العمر، عقبال سنين كتير حلوة زيك".

وتعد روجينا زوجة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومن مواليد 16 أبريل 1973 .

وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل والإخراج، وبدأت حياتها الفنية من خلال مسلسلات تلفزيونية مثل (العائلة، المال والبنون، ليالي الحلمية)، وفي عام 1997 شاركت في بطولة فيلم (المصير) للمخرج يوسف شاهين، ووصل رصيدها الفني إلى 147 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون.