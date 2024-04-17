بـ"شورت قصير".. منة فضالي تتجول بشوارع مدريد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة أنيقة وجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منة فضالي، صورًا لها من مدينة مدريد في إسبانيا، وهي مرتدية شورت قصير باللون الأبيض مع قميص توب مكشوف البطن باللون البرتقالي.

وكتبت منة فضالي تعليق على الصور، قائلة: "كيف ترى نفسك أهم شيء.. لذا كن فخورا بنفسك".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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