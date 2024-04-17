بالفيديو.. آمال ماهر ببروفاتها الأخيرة قبل حفلها في كايرو فيستيفال سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت المطربة آمال ماهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من بروفاتها الأخيرة لحفلها المنتظر في كايرو فيستيفال سيتي، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

ونشرت آمال، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاستعدادات الأخيرة للحفل المنتظر يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح ماركي، في كايرو فيستفال سيتي".

ويقام حفل آمال ماهر، على مسرح ماركيه في كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، مساء الجمعة الموافق 19 أبريل.

ويعد الحفل هو الأول الذي تقدمه المطربة آمال ماهر، بعد طرحها أغاني ألبوم "أنا كويسة" في يونيو 2023 .

وتقدم آمال ماهر الحفل بمشاركة أوركسترا تضم 50 عازفا بقيادة المايسترو تامر فيضي.

ومن أبرز الأغاني التي تقدمها "ماهر" بالحفل هي "كسبتوا الرهان"، "أنا الحب"، "صاحبة عمري"، "الحكاية".

وكانت الجهة المنظمة للحفل، حددت شرط واحد لحضور الحفل، وهو منع دخول من هم أقل من 21 عاما، وتراوحت أسعار التذاكر، بين 900، و 1200، و1450، و 1850، و 2500 جنيه.

يذكر أن، آخر ظهور للمطربة آمال ماهر، كان خلال حضورها الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، التي أقيمت في دار الأوبرا ، وشارك في أحياء الحفل، النجم محمد منير، و من المطربات شيرين عبد الوهاب، ومي فاروق.

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