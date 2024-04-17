شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب ونقاد وأساتذة مسرح يرصدون تجربة المسرح المصرى فى التعبير عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، والتى مقررها الدكتور سامح مهران، عددا من كتاب المسرح ونقاده، وأساتذته ليرصدون تجارب مسرحية متعددة قدمها المسرح المصرى عن القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى اللحظة الآنية، وقدمت الندوة على جلستين، الأولى كانت بعنوان "المسرح بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية".

وقبل بداية المناقشة والرصد من قبل النقاد المشاركين عُرض فيديو قصير للشاعر فؤاد حداد من قصيدة "مسحراتي القدس" من إخراج الفنان أحمد إسماعيل، وأدار الجلسة الأولى الناقد والشاعر محمد أحمد بهجت رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام، ويشارك بها: الدكتور سيد على إسماعيل أستاذ الأدب المسرحي بكلية الآداب جامعة حلوان، الذي رصد الكثير من التجارب وتحدث في لمخة تاريخية عن بداية الصراع وكيفية التناول، كما تحدث الناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا، ورصد أيضا العديد من التجارب وكيفية التناول.

جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "تناول القضية الفلسطينية في المسرح المصرى"، وأدارتها الدكتورة سامية حبيب، وكيل المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وشارك فيها، الكاتب والناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، والدكتور عمرو دوارة، المخرج والمؤرخ المسرحي، والكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، والدكتور محمد سمير الخطيب، مدرس الدراما والنقد المسرحي بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتحدث كل ضيف عن أهم العروض من وجهة نظره التي تناولت القضية الفلسطينية ، وأهم كتاب المسرح المصري عبر تاريخه الذين كتبوا عن فلسطين والصراع العربي الصهيوني، ومن تلك المسرحيات: وطني عكا، النار والزيتون، سقوط بارليف، النسر الأحمر، الذباب الأزرق، أيلول الأسود، اليهودي التائه، وغيرها من المسرحيات.



جانب من لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة



لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 1