فيديو.. الفنان المصري أحمد ماهر ينهار على الهواء مباشرة

أثار الفنان المصري أحمد ماهر الدهشة والتأثر بشكل كبير خلال لقاء تلفزيوني حيث عرضت مقاطع من مسلسله الناجح “صيد العقارب” الذي شارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق خلال شهر رمضان الماضي.

خلال اللقاء الذي تم بثه مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، انهار ماهر في نوبة بكاء طويلة عندما تم عرض جزء من مشاهده في المسلسل. وتأثر بشكل كبير حيث بدا واضحًا على وجهه الحزن والتأثر.

غادة عبد الرازق، بطلة المسلسل، علقت على ردة فعل ماهر بأن هذا الأمر معتاد منه حتى خلال تصوير المسلسل.

قبل أن يفسر ماهر أسباب البكاء الشديد، أشار إلى أنه استرجع الأحداث الخاصة بالمسلسل وما عانته الشخصية التي قام بتجسيدها خلال الأحداث. تعرضت الشخصية لصدمة كبيرة بسبب وفاة ابنها، مما جعلها تدرك أن سندها في الحياة قد اختفى.

المسلسل ناقش أيضًا الموروث الثقافي الشائع الذي يعتبر الذكر هو السند الأساسي، حيث رفض الأب الاعتماد على ابنته وتراجع عن الاعتماد على سائقه، لكن الأحداث تكشف في النهاية أن الابنة هي السند الأفضل. واصفًا الطرح الدرامي بالعبقري، أشاد ماهر بالخلاصة التي وصل إليها المشاهدين في النهاية. كما أوضح أنه رزق بولدين، لكنه للأسف لم يرزق بالبنات.